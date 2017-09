Les réseaux de soins à la lumière de l’Inspection générale des Affaires sociales

Détails Publié le mercredi 20 septembre 2017 16:35

Réseaux de soins conventionnés

L'IGAS vient de rendre public son rapport d’« évaluation du dispositif des réseaux de soins prévu par la Loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 ».

C’est un rapport d’évaluation attendu de longue date qui vient d’être rendu public aujourd’hui. Le travail de l’Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) sur sur les réseaux de soins apporte des données nouvelles sur le rôle de ces structures souvent décriées dans les professions de santé et notamment en audio, optique et dentaire.



En effet, les réseaux de soins — loin de faire l’unanimité — se font une place dans le paysage de la santé. Ils sont apparus il y a une quinzaine d’années, là où la prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire est réduite ou nulle et dans tous les cas inférieure à celle des complémentaires santé. Ainsi, malgré le mouvement de contestation, voire d’hostilité au sein des professions de santé et notamment en optique et en audioprothèse, inquiètes des ingérences ou des conditions parfois exigées aux adhérents, l’expansion de ces réseaux tend à se poursuivre.



Pour rappel, l’IGAS est un corps de contrôle interministériel du secteur social. L’IGAS contrôle, audite ou évalue des structures et des politiques, conseille les pouvoirs publics et apporte son concours à des projets. Elle intervient à la demande des ministres ou sur la base de son programme d’activité. Elle traite de sujets touchant la vie de tous les citoyens : emploi, travail et formation, santé, action sociale et politique familiale, systèmes de couverture sociale publics ou privés. L’IGAS a été mandatée par lettre de mission en date du 13 juin 2016 émanant du directeur de Cabinet de la ministre de la Santé afin de procéder à l’« évaluation du dispositif des réseaux de soins prévu par la Loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 ». Cette mission a été confiée le 2 septembre 2016 au Dr Julien Emmanuelli et à Nicolas Durand, membres de l’IGAS. La mission a bénéficié du concours, à compter de janvier 2017, de Laura Munoz, stagiaire. Elle a également pu s’appuyer sur les conseils juridiques de Mme Anne-Sophie Ginon, Maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre (IRERP).

Le rapport de l’IGAS explique :

« Les réseaux de soins sont apparus dans les années 90, mais n’ont véritablement pris leur essor qu’au milieu des années 2000, avec la création de “plateformes de gestion” : CarteBlanche, Istya, Itelis, Kalivia, Santéclair et Sévéane.



En 2016, 45 millions d’assurés avaient potentiellement accès à ces réseaux, qui comptent chacun plusieurs milliers de professionnels de santé. C’est dans le secteur de l’optique que les réseaux de soins gérés par ces plateformes sont les plus développées (un tiers des parts de marché en 2016, +11 % en un an). Ils sont également bien implantés et en expansion dans le secteur des aides auditives (20 % du marché), et de façon beaucoup plus modeste dans le secteur dentaire.



La mission observe un écart de prix notable entre les soins (ou produits) consommés via un réseau et ceux consommés hors réseau, particulièrement en optique : environ -20 % pour des verres adultes et -10 % pour des montures. Dans le secteur des aides auditives, la différence de prix est plus limitée (autour de - 10 %). Dans le secteur dentaire, elle semble encore plus réduite, avec cependant des écarts importants pour certaines plateformes.



La mission souligne également l’intérêt des réseaux dans la lutte contre la fraude (contrôle a priori et a posteriori des produits et prestations). En revanche, l’impact des réseaux de soins sur la qualité est plus difficile à apprécier. L’essentiel du contrôle porte sur les moyens de la qualité, y compris dans le secteur dentaire : sélection des professionnels, choix des dispositifs/produits, application des règles et recommandations générales… Quant à la qualité finale, il est très difficile de porter un jugement sur l’impact des réseaux, faute d’indicateurs fiables.



Du point de vue de l’accès aux soins, les réseaux ont un effet globalement favorable: la mission constate un écart important de reste à charge en faveur des assurés qui recourent aux réseaux (-50 % en optique, -20 % en audio). Cet écart est dû, pour l’essentiel, aux différences de prix, mais aussi à l’amélioration du remboursement complémentaire. En revanche, l’impact des réseaux sur l’accès aux soins du point de vue géographique est plus incertain. Par ailleurs, les réseaux auraient tendance à accentuer les inégalités liées à la couverture complémentaire (qualité des contrats).



Enfin, les réseaux de soins opèrent une restriction de la liberté de choix et de prescription, modérée pour les patients, mais très forte pour les professionnels de santé (sur le plan financier et sur le plan des pratiques que les réseaux encadrent très fortement).



Compte tenu de ces constats, la mission recommande d’améliorer la connaissance (très lacunaire) des réseaux de soins et de leur impact sur le système de santé, grâce à un dispositif structuré de recueil de données et des études ad hoc : effet prix et effet volume liés aux réseaux, impact sur l’accès aux soins… »



Avant de vous proposer une mise en perspective de cette mission d’évaluation, nous vous invitons à vous pencher sur la synthèse publiée par l’IGAS.