Forte visibilité médiatique pour la profession à l’aube de futures négociations

Détails Publié le mercredi 12 juillet 2017 16:38

MÉDIAS

Exercice de pégagogie pour faire connaître le savoir faire des audioprothésistes et les enjeux liés à la réhabilitation auditive pour le président du Synea, Guillaume Flahault ©RMC/BFM TV



Alors que la ministre de la Santé Agnès Buzyn s’exprimait le 7 juillet, devant tous les agents de son ministère, évoquant notamment la thématique de la prise en charge des aides auditives – la profession aura bénéficié d’une forte exposition médiatique ces derniers jours, une situation presque inédite.

Il est vrai que la question du reste à charge en santé s’est inscrite, plus que jamais auparavant, au cœur des débats politiques. C’était même l’une des promesses phares de la campagne d’Emmanuel Macron, pour lutter contre les inégalités en santé et que les Français cessent de renoncer aux soins : « Prendre en charge à 100 % les lunettes, prothèses dentaires et auditives d’ici à 2022 ». La ministre de la Santé a confirmé cette volonté en déclarant : « Les audioprothèses permettent de lutter contre l’isolement et de renforcer l’autonomie. Nous voulons les rembourser à 100 %. »



Faut-il y voir aussi la concrétisation du travail de fond mené par les instances représentatives de la profession ? Quoi qu’il en soit, les actions des syndicats — Unsaf, Synea, Collège national d’audioprothèse aussi — qui militent de longue date pour que l’accès aux soins auditifs soit facilité en France, n’a pu qu’encourager à placer le dossier audioprothèse dans le scope des Pouvoirs publics. Et il est vrai que ce dossier a trop longtemps été délaissé, la dernière revalorisation du tarif de remboursement datant de 1986…

"Revue de presse" :

- Samedi 1er juillet, Luis Godinho, président du Syndicat national des audioprothésistes (Unsaf) et Alain Tonnard, P.-d.g. d’Audika étaient les invités de Check-up Santé, sur BFM Business.

G.Bureau

Pour rappel, dans le courant du mois de juin, la profession réunie appelait, au travers de ses instances représentatives, à une large concertation avec les Pouvoirs publics, afin de mener à bien les travaux qui s’annoncent dans le cadre d’états généraux de l’audioprothèse. Audio infos publiait en exclusivité cet appel en forme de tribune dans ses colonnes , en vous proposant de vous pencher sur les spécificités des quatre instances qui représentent la profession en les (re)découvrant via des fiches récapitulatives.