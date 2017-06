Détails Publié le vendredi 23 juin 2017 13:35

Politique

La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn - ©Maya Angelsen

La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a détaillé le 22 juin dans une note au Premier ministre, la feuille de route de son ministère, rapportent nos confrères de L’Argus de l’assurance.

Entre autres engagements qui avaient été annoncés par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle, la feuille de route comprend une série de mesures qui toucheront les complémentaires santé, au nom de la « lutte contre les inégalités sociales », indique L’Argus de l’assurance.



Ainsi, l’objectif d’une prise en charge à 100 % pour l’optique, les prothèses dentaires et les aides auditives d’ici 2022 est repris.



Le projet « suppose de gagner en efficience tout au long de la chaîne de valeur, de définir un panier de soins indispensables, à tarifs opposables, en fixant des plafonds de prix, et un partage de la prise en charge entre assurance maladie obligatoire et complémentaire ». Une concertation avec l’ensemble des parties concernées est annoncée en septembre.