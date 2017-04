Présidentielles : le Collectif Santé 2017 passe au crible le programme santé de 5 candidats

Détails Publié le vendredi 14 avril 2017 12:10

Élections

© smartoboy10/istockphoto



Après avoir demandé à cinq des candidats à la Présidentielle de lui faire part par écrit de leurs propositions, le Collectif Santé 2017 a organisé des rencontres à huis clos de ces candidats et de leur délégation, afin de les inviter à préciser leur vision de la politique de santé.

Entre le 9 et le 16 mars, les candidats suivants ont été auditionnés : François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le Collectif Santé 2017 souhaitait entendre leurs propositions relatives aux thématiques du Manifeste « Faisons de la santé un enjeu démocratique », et entendait ainsi « contribuer à une information éclairée des Français sur les grandes orientations des candidats en matière de santé. »

Des échanges nourris et argumentés

Les échanges ont été « à la hauteur des enjeux et de l’exigence de clarté portée depuis des mois par le Collectif Santé 2017 », selon ce dernier. « La santé n’a jamais été aussi présente dans un débat présidentiel. Au cœur des préoccupations des Français, ce secteur constitue aussi un enjeu de vitalité économique et sociale, d’innovations ainsi que de souveraineté nationale », souligne le Collectif. Le secteur de la santé représente en effet 11,2 % du PIB et 10 % de l’emploi total en France.

Selon le Collectif, ces auditions auraient permis de mettre en perspective les différents défis actuels du système de santé – démographiques, de santé publique, d’accès aux soins, de financement, technologiques – et de préciser les engagements pris par ces candidats à la Présidentielle, au sujet « de la gouvernance du système de santé, du rôle des différents acteurs, de l’attractivité industrielle, de la prévention et du financement des soins. »

Malgré les divergences, le Collectif Santé 2017 a constaté « qu’une grande importance été accordée à la prévention, à l’impact environnemental sur la santé, à la nécessaire modernisation du système de soins, et à la garantie de l’accès aux soins » dans les programmes des différents candidats.

Synthèse des auditions des candidats à la Présidentielle Télécharger la synthèse des auditions des candidats à la Présidentielle

Les réponses écrites des candidats sont également publiées sur le site du Collectif Santé 2017 à l'adresse suivante : http://www.collectifsante2017.fr/

0fficiellement constitué le 19 octobre 2016, le Collectif Santé 2017 est constitué de 17 membres : l’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France (ANEPF), le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS), la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF), la Fédération Française des Industries de Santé (FEFIS), la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP), la Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Domicile (FNEHAD), la Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers (FNESI), la Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), le Groupement des Industriels et Fabricants de l’Optique (GIFO), le Syndicat des Entreprises du médicament (LEEM), Proches Aidants France, le Syndicat des médecins généralistes libéraux (MG France), le Syndicat de l’Industrie du Diagnostic In Vitro (SIDIV), le Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux (SJBM), le Syndicat des Médecins Libéraux (SML), le Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales (SNITEM), l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO).