Le Synéa accentue ses actions de prévention et renouvelle Guillaume Flahaut à sa tête

Détails Publié le lundi 30 janvier 2017 16:32

vie syndicale



Le Syéna représente, 2500 centres d'audition, soit 3000 employés dont plus de 1500 audioprothésistes.

En assemblée générale le 24 janvier 2017, le Syndicat national des Entreprises de l’Audition (Synea) à annoncer la création de « Journées de prévention », une action « en cohérence avec le récent avis de l’Autorité de concurrence » qui a placé l’information aux patients au centre de ses recommandations.

Concrètement, plusieurs actions d’information et de pédagogie doivent être menées dans les "2 500 centres du Synea" à l’occasion d’événements thématiques comme la Semaine du son, la Fête de la musique, ou d’autres journées dédiées à la prévention auditive. Pour Guillaume Flahaut, le président du syndicat depuis 2013, qui a par ailleurs vu son mandat être renouvelépour deux ans, il y a urgence : « Trop de gens ignorent qu’il y a un lien réel entre troubles auditifs et déclin cognitif ! C’est pourquoi les entreprises de l’audition et les audioprothésistes se mobilisent concrètement en faveur de la prévention des troubles auditifs et d’une meilleure prise en charge par l’assurance maladie ». Créé en 1994, le Synéa regroupe onze des plus importantes enseignes d’audioprothésistes, soit 2 500 centres d’audioprothèse en France, ce qui représente 55 % des effectifs nationaux.

Par ailleurs, lors de cette assemblée générale, Richard Darmon (président d’Amplifon France) et Patrick Tonnard (directeur des partenariats chez Audika) ont été renouvelés dans leurs postes de vice-présidents.