Enquête sectorielle : les conclusions de l'Autorité de la concurrence

Le siège de l'Autorité dans le 1er arrondissement de Paris. GB

L’Autorité de la concurrence a passé au crible tous les pans du secteur de l’audioprothèse au cours d’une vaste enquête dont les résultats viennent d’être rendus publics ce mercredi 14 décembre. Au menu, l'institution préconise l'instauration de la dissociation et la suppression du numerus clausus.

L’essentiel de l’avis de l’Autorité de la concurrence :

« En stimulant la concurrence, sans affecter la qualité des soins, ces mesures visent à permettre à davantage de patients de s’appareiller. », explique l'Autorité de la concurrence.« Constatant le sous-équipement des Français en audioprothèses, qui s’explique en partie par le prix élevé de l’appareillage, l’Autorité de la concurrence a lancé une vaste enquête sectorielle afin de cerner les éventuels dysfonctionnements du marché. Au terme de son enquête, l’Autorité a identifié deux principaux obstacles au développement de la concurrence. En premier lieu, le couplage entre la vente de l’appareil et les prestations associées met le patient dans l’incapacité d’exercer un véritable choix entre des offres de services différenciées. Il l’oblige par ailleurs à payer « d’avance » l’ensemble des prestations d’adaptation, de suivi et de contrôle qui s’échelonneront ensuite sur plusieurs années. En second lieu, la limitation du nombre d’audioprothésistes formés chaque année restreint l’offre de services offerts et limite la capacité des nouveaux acteurs du marché à recruter des personnels qualifiés. »« Le maintien de la qualité des soins et la satisfaction de la clientèle ont constamment guidé l’Autorité dans son travail avec pour objectif de favoriser l’appareillage de centaines de milliers de patients. A cet égard, certains professionnels considèrent qu’une évolution vers la dissociation des prestations soulèverait des risques sanitaires qui seraient liés à la non-utilisation de l’appareil ou à l’absence de contrôles réguliers.Cependant, le risque sanitaire majeur est déjà constitué : c’est le non-appareillage d’un million de patients. Par ailleurs, les risques sanitaires précités peuvent être corrigés par une éducation du patient sur le port régulier de l’appareil et sur le suivi, passant notamment par des campagnes publiques d’information et des rappels systématiques. En outre, l’institution d’un carnet de soins permettrait d’améliorer le suivi du patient, y compris en cas de déménagement ou de changement d’audioprothésiste. », détaille l’Institution.