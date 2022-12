43e congrès des audioprothésistes : un programme axé sur l’avenir de la profession

Détails Publié le mardi 13 décembre 2022 16:58

Save the date





Le SDA a révélé aujourd’hui le programme du prochain congrès des audioprothésistes qui se déroulera les 16 et 17 mars 2023 à Paris.

Cette année, l’évènement sera moins accès sur des sujets politiques mais plus sur les innovations et la pratique de l’audioprothèse de demain. En effet de nombreuses conférences porteront sur le sujet :

- Une table ronde organisée par le SNITEM : « Innovations et évolution économique de l’audioprothèse »

- L’appareil auditif de demain : une passerelle vers le bien-être général et la santé globale ?

- Intérêt du big data dans l’évaluation du bénéfice appareillage du patient.

- Modélisation et vision du marché de l’audioprothèse français des 5 prochaines années.

- Table ronde organisée par le SDA : « Les nouvelles pratiques « hors établissement » vers une expérimentation avec les pouvoirs publics ; la télé-audiologie intérêts et limites ».



Le 100% santé sera abordé au travers d’une table ronde du SDA, et une conférence parrainée par Audiowizard.



Les formations DPC seront à l’honneur cette année, avec moultes conférences sur le sujet. De plus, beaucoup de ces formations organisées par Audioforméa (deux salles de vingt-cinq places) et par Nextstep-academy (une salle de vingt-cinq places) auront lieu pendant le congrès.



L’Assemblée générale du SDA (réservé aux adhérents à jour de la cotisation 2023) aura lieu le jeudi 16 mars à 18h, juste après la table ronde organisée par le SYNEA, et portant sur « l’évolution du parcours des patients presbyacousiques ».



Un espace recrutement (d’une capacité d’environ trente places) sera dédié aux présentations et aux entretiens d’embauche, pour les demandeurs d’emploi et les étudiants recherchant un stage ou un contrat en alternance. L’entrée sera libre pour les demandeurs d’emploi et les étudiants, et une participation payante sera demandée aux enseignes qui recrutent (tarifs à venir).