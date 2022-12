Prix du CNA : un podium 100% féminin

Détails Publié le mardi 29 novembre 2022 16:41

récompense



Les gagnantes de G à D : Clarisse Cocol , Tabatha Deray et Margot Hardivillez.

Comme chaque année en clôture de l’EPU, le Collège national d’audioprothèse a remis ses prix à plusieurs jeunes pour leurs mémoires et leurs présentations, ainsi que pour le meilleur poster.

Cette année, le CNA a récompensé les lauréats de 2022, mais aussi ceux de 2021 qui n’avaient pas pu obtenir leurs sésames, faute à la perturbation dûe à l’épidémie de Covid. Les diplômés ont abordé des thèmes couvrant l’ensemble de la pratique (tests utilisés, prise en charge spécifique pour certaines pathologies, hyperacousie, travail avec les ORL et orthophonistes…) mais aussi sur des sujets plus pointus comme les surdités cachées, ou encore la mesure des otoémissions acoustiques. Un mémoire s’est particulièrement détaché des autres, celui traitant d’une analyse sémiologique des publicités en audio.

Le prix du collège 2021 a été décerné à Aline Jalabert, de l’école de Lyon, pour son travail sur « la mesure de l’hyperacousie chez les patients malentendants appareillés ».



Le prix pour la meilleure présentation a été attribué à Clarisse Cocol du CPDA, pour son mémoire portant sur la question « d’une prise en charge spécifique pour les malentendants diabétiques ».

Pour l’année 2022, Margot Hardivillez du CPDA également, a été récompensé du prix du Collège, pour son travail sur « les intérêts de la mesure des otoémissions acoustiques provoquées par clics et des produits de distorsion dans le cadre de l’appareillage audioprothétique ».

Le prix de meilleure présentation a quant à lui été remis à Ana Doan, de l’école de Cahors, pour son mémoire sur « l’impact d’une surdité et du port de masques faciaux (simulés) sur les performances au test cognitif MMSE ».



Enfin, le prix du meilleur poster 2022 a été décerné à Tabatha Deray, toujours du CPDA, pour son étude sur la qualité de vie des enfants appareillés, à partir du questionnaire Peach. Elle a réalisé ce travail à l’hôpital Necker de Paris.