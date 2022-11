Amplifon organise un congrès sur les innovations pour la réhabilitation auditive

Détails Publié le jeudi 24 novembre 2022 09:47

évènement







Amplifon organise un congrès dédié à l'audition, baptisé « Innovations for Hearing Restoration ». Il se déroulera les 9 et 10 décembre 2022 au Cloud Business Center dans le IIe arrondissement de Paris. Présidé par le Pr Olivier Sterkers et Pr Bernard Fraysse, il réunira les spécialistes de l’audiologie française et européenne.

Le programme est réparti en huit sessions avec des thématiques précises :

La perte auditive de la recherche fondamentale aux résultats thérapeutiques (qui se tiendra sur deux séances)

Thérapie intra-cochléaire

Chirurgie robotisée en Otologie

Surdités de transmission et mixtes

Surdités unilatérales et asymétriques

Implants cochléaires pour les surdités profondes

Indications étendues des implants cochléaires

Deux tables rondes auront également lieu, l’une portant sur l’application de l’innovation de la théorie à la pratique clinique et la seconde, sur l’accès du malentendant à l’information sur l’innovation. Les plus éminents spécialistes français et internationaux seront présents pour expliquer et débattre sur tous ces sujets (Jean-Luc Puel, Hung Thai-Van, Christophe Vincent, Ghizlene Lahlou, Thierry Mom, Natalie Loundon, Isabelle Mosnier, Françoise Denoyelle ...). Le congrès sera clôturé par une intervention des présidents, Olivier Sterkers et Bernard Fraysse.