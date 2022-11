La JNA édite un guide pour continuer à travailler malgré la malentendance

Détails Publié le mercredi 30 novembre -0001 00:09

A l’occasion de la 26e édition de la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées qui se déroulera du 14 au 20 novembre 2022, les experts scientifiques et médicaux de l’association JNA ont édité un nouveau guide « Je suis ou je deviens malentendant et je travaille ! ». Cet ouvrage présente les leviers qui permettront de briser le plafond de verre du handicap sensoriel auditif.

Le livret expose point par point les conséquences, notamment psychologiques et émotionnelles, de ce handicap invisible qu’est la perte auditive, et explique les bonnes pratiques à mettre en place afin de vivre avec ce handicap. Il dévoile également aux normo-entendants, les clés pour bien communiquer avec les personnes souffrant de déficience auditive, mais aussi pour préserver notre capital auditif au travail (en réduisant le niveau sonore ambiant, en développer ou en redéveloppant les règles de communication, en optimisant les réunions collectives…).

Ce nouveau guide « Je suis ou je deviens malentendant et je travaille ! » a été réalisé avec le soutien des Groupes Apicil et Lourmel », qui permet de le mettre gratuitement à disposition à l’occasion de la SEEPH2022.