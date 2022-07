Congrès de la SFORL : un tarif préférentiel jusqu’au 31 juillet

Détails Publié le jeudi 21 juillet 2022 11:03

Jusqu’au 31 juillet, il est possible de bénéficier d’un tarif préférentiel pour le 128e Congrès de la SFORL qui se tiendra à Marseille du 14 au 17 octobre 2022.

Jusqu’à la fin du mois donc, le prix d’une inscription diminue de 50€ et ce dans toutes les catégories. Le vendredi 14 octobre aura lieu la 2ème Journée pluridisciplinaire autour de l’audition avec pour objectif de rassembler tous les professionnels de santé : ORL, audioprothésistes, médecins généralistes, gériatres, orthophonistes, industriels et associations de patients. Le programme scientifique, tourné vers la pratique quotidienne, abordera des thématiques variées sur le sujet de santé publique qu’est l’audition (IGAS, intelligence artificielle, acouphènes…).



Comme l’année passée, le challenge organisé par l’école d’audioprothèse de Lille (Christophe Vincent) et de Rennes (Benoit Godey), et autour duquel s’affronteront les internes ORL et les étudiants en audioprothèse, clôturera la journée.

Pour rappel, l’appel à candidatures pour le « Prix SFORL Innovation Médicale Audition » est ouvert jusqu’au 30 juillet prochain.