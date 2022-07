Save the date : le Congrès des Audioprothésistes se déroulera les jeudi 16 et vendredi 17 mars 2023

Détails Publié le mercredi 20 juillet 2022 15:41

Le SDA vient d'annoncer que le 43e Congrès des Audioprothésistes se déroulerait le jeudi 16 et le vendredi 17 mars 2023 au Palais des Congrès, à Paris.

L’évènement qui se déroule traditionnellement le vendredi et le samedi, a donc été décalé au jeudi/vendredi, afin de donner la possibilité à un plus grand nombre d’audioprothésistes d’y participer selon les organisateurs. Le syndicat a indiqué qu’il souhaitait aborder les thèmes concernant la profession dans son ensemble (stands métiers, pratiques en audioprothèse, parcours de soin, gestion des profils de patient, RGPD, gestion et création d’entreprise, ressources humaines…). « En plus de rencontrer tous les acteurs de notre profession sur leur stand, nous proposerons cinq formations DPC, huit ateliers métiers & business, une série de communications et tables rondes dans la salle plénière et des sessions recrutements organisés par la FNEA » a expliqué Stéphane Gallégo, le vice-président du SDA.