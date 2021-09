L'EUHA ramène l'audition en face-à-face, ainsi que les congrès en Allemagne

Détails Publié le vendredi 17 septembre 2021 14:47

Congrès de l'EUHA



Le plus grand événement auditif du monde, le congrès EUHA, a célébré sa 65e édition internationale à Hanovre du 15 au 17 septembre 2021. Ses organisateurs espéraient plus de 70 % des 8 000 visiteurs qu'il a attirés avant la pandémie de 2019.

La fierté était évidente parmi les organisateurs lorsque l'événement a ouvert ses portes dans le hall 6 du vaste et fantomatique complexe du Messe de Hanovre. La présidente de l'EUHA, Beate Gromke, a salué le premier arrivé avant de prendre la parole lors de l'inauguration officielle et d'une réception préalable pour les médias. Elle a déclaré que les organisateurs étaient ravis d'être les pionniers du retour aux événements en présentiel dans ce complexe, le plus grand d'Allemagne.

« Nous nous attendions à avoir environ 70 % de fréquentation par rapport à 2019, mais la fréquentation est de 62 % » précise Beate Gromke.

Les organisateurs du rassemblement ont encore plus de mérite qu'il n'y parait : il s'agit du premier congrès de quelque nature que ce soit à avoir lieu sur le site à du Messe de Hanovre, depuis le début de la pandémie de Covid. Il constituait un test décisif, observé par les responsables du ministère allemand de la Santé. Des mesures sanitaires strictes ont été observées pour tous les participants.

"Je suis fier et excité que nous soyons les premiers à organiser un tel événement ici depuis le début de la pandémie, non seulement dans la sphère auditive mais dans n'importe quelle sphère", a déclaré la présidente de l'EUHA .Elle a souligné qu'au moment de décider d'organiser l'événement, tous les membres du conseil d'administration de l'EUHA n'étaient rassurés, mais la bravoure et la confiance dans les mesures sanitaires l'ont emporté. Beate Gromke a également souligné la vaillance et l'enthousiasme des nombreux visiteurs inscrits à ce rassemblement physique, dont la plupart viennent des pays du nord de l'Europe.