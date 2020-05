L'EUHA 2020 est finalement annulé

Détails Publié le lundi 11 mai 2020 16:11

Congrès



Le congrès européen annuel des audioprothésistes de cette année, qui devait se tenir à Hannovre du 7 au 9 octobre 2020, est annulé

La crise des coronavirus vient de faire une nouvelle victime : le congrès de l'EUHA 2020 n'aura finalement pas lieu non plus. Les organisateurs du congrès annuel des audioporthésistes européen ont annoncé ce vendredi 8 mai 2020, l'annulation du rassemblement. Ils ont finalement accepté la "quasi-impossibilité" d'aller de l'avant avec le rassemblement de 2020 à Hanovre.

Dans une lettre adressée aux visiteurs, exposants et conférenciers inscrits au congrès de l'EUHA, prévu pour le 7 et 8 octobre 2020, l'Union européenne des audioprothésistes (EUHA) et la Bundesverband der Hörgeräte-Industriela (BVHI), l'association allemande de l'industrie de l'aide auditive, expliquent que leurs efforts pour organiser l'événement, malgré la crise, n'ont pas fait le poids devant la "priorité absolue" de la "santé et sécurité des personnes malentendantes, des clients et des membres du personnel".

"Selon l'opinion des experts, les grandes conventions continuent d'être associées à des risques sanitaires considérables qui peuvent être évités. En cette période d'incertitude persistante et à la lumière des restrictions de voyage en vigueur, dont la fin est difficile à prévoir, de la planification précoce de la participation au Congrès, que ce soit en tant qu'exposant, conférencier ou en tant que visiteurs voyageant en Allemagne, en provenance du monde entier, est rendu plus compliqué, voire impossible », est-il écrit dans la lettre.

L'événement sera reporté à 2021, à une date encore à déterminer.

En plus des exposants notifiés par l'annulation, "tous ceux qui ont acheté un billet pour assister au Congrès se verront rembourser; tous les bons émis seront échangeables pour une période supplémentaire de douze mois après la date d'expiration", explique l'EUHA.

En l'absence du Congrès, l'EUHA compte se concentrer sur son programme d'apprentissage numérique 2020 et prévoit de convertir le format "Future Friday" présenté à l'EUHA 2019, en une fonctionnalité en ligne pour discuter des tendances, produits et technologies futurs.