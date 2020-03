Journée de l'audition : l’hôpital Paris Saint-Joseph mobilisé

Détails Publié le mardi 10 mars 2020 16:06

conférences

A l’occasion de la Journée nationale de l’audition, qui aura lieu le 3 mars, de nombreux protagonistes de la branche s’engagent. Les équipes du service ORL de l’hôpital Paris Saint-Joseph se mobiliseront ce jour pour informer le grand public sur les troubles de l’audition et les solutions d’appareillage et de prothèses auditives.

Les audioprothésistes exerçant dans cet hôpital répondront aux questions du public et présenteront les différentes solutions auditives actuelles. La pédagogie sera de mise sur la recherche dans ce domaine, aujourd’hui très active. Les récents progrès technologiques ont aussi permis d’améliorer les performances des aides auditives et des implants.

Outre des stands d’information sur les appareillages et prothèses auditives, deux conférences marqueront la matinée de cette journée :

13h00 : « Les troubles de l’audition » par le Dr Elisabeth Sauvaget, chirurgien ORL, GHPSJ

13h30 : « Présentation sur l’appareillage auditif, les types d’appareils, les modalités de remboursement » par des audioprothésistes.