Une campagne de sensibilisation pour mieux entendre

mardi 10 mars 2020

Journée mondiale de l'audition

« Entendre pour la vie : ne laissez pas vos problèmes auditifs vous freiner » : c’est le thème de l’édition 2020 de la journée mondiale de l’audition, qui se tiendra le 3 mars. A l'occasion de cet évènement créé par l'OMS, une campagne de sensibilisation aux problèmes de l’audition est lancée.

Auteur de l’initiative intitulée « Let’s Talk about Hearing Loss » (parlons des problèmes d’audition), RAYOVAC (Energizer Holdings, Inc.), cherche à encourager les gens à identifier les signes avant-coureurs et de les amener à consulter un audioprothésiste pour procéder à des tests.



Dans le cadre de cette campagne, une plateforme d’information en ligne donne des conseils pour détecter les premiers symptômes et en parler avec un tiers, identifier les personnes à consulter sur le sujet, ou encore savoir quoi attendre de sa première visite chez un spécialiste. Un kit permettant aux audioprothésistes indépendants et aux professionnels de l’audition permet par ailleurs de sensibiliser leurs patients à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition.