La lauréate européenne du concours de l'audioprothésiste de l'année récompensée à l'EUHA

Distinction



Paula Cook a reçu le prix de l'Audioprothésiste de l'année 2019, le 16 octobre, lors d'une cérémonie à l'EUHA

Paula Cook, la lauréate européenne du concours de l'Audioprothésiste de l'année - Rayovac 2019 a reçu son prix hier soir, lors d'une cérémonie à l'EUHA.

Paula Cook, manager du centre auditif Aston Hearing à Amersham, au Royaume-Uni, a été mise au courant il y a seulement quelques jours qu'elle avait remporté le concours de l'audiologiste de l'année 2019 (AOTY pour Audiologist Of The Year). Les honneurs lui ont été décernés le 16 octobre 2019 au soir, lors d'une cérémonie au congrès international des audioprothésistes de l'EUHA, qui se tient cette année à Nuremberg.

Ce concours consiste a faire témoigner un patient de l'aide que lui a apporté son audioprothésiste. L'histoire qui a amené Paula Cook a obtenir le prix de l'AOTY 2019 a été soumise par une de ses patientes qui avait déménagé en Turquie et que l'audioprothésiste n'avait pas laissé tomber, prenant même en charge sa voisine. Paula Cook avait pris ses vacances en Turquie pour aider son ancienne client après que son aide auditive était devenue inutilisable et en avait profité pour appareiller sa voisine.

Paula a transporté son matériel sur plus de 3200 kilometres jusqu'en Turquie.

Le concours de l'Audioprothésiste de l'année est réalisé tous les ans depuis 12 ans par Rayovac, avec le soutien d'Audio Infos.