23 mars 2019 : le programme complet du Congrès des Audioprothésistes

Programme journée du 23 mars 2019 - Congrès des Audioprothésistes

« LE SON DANS TOUTES SES DIMENSIONS », Président de la Journée Scientifique du Congrès : Professeur Paul AVAN, Laboratoire de Biophysique Sensorielle, Faculté de Médecine – Université Clermont Auvergne, Président Scientifique du Congrès : Monsieur Eric BIZAGUET, Président d’honneur du Collège National d’Audioprothèse« Introduction »Luis GODINHO, Eric BIZAGUET, Paul AVAN« Déterminants acoustiques et traitements cérébraux de la saillance auditive » Luc ARNH. AL, Maître-assistant, Département de Neurosciences Fondamentales, Université de Genève: « Vers un appareillage auditif personnalisé qui préserve les émotions » Jean-Julien AUCOUTURIER, Chargé de recherche CNRS, Laboratoire des Sciences et Technologies de la Musique et du Son (STMS, IRCAM/CNRS/Sorbonne Université), Paris: « Spatialisation sonore dynamique : un outil pour le guidage » François ALOUGES, Professeur de Mathématiques Appliquées à l’École polytechnique, Palaiseau: « Apport des sciences auditives en audioprothèse hier, aujourd’hui, et demain ? » Christophe MICHEYL, Chercheur Principal en Audiologie, Starkey France: « Table ronde : « Nouvelles obligations du 100 % santé : Comment adapter les tests et mesures audio prothétiques en fonction des nouvelles règles imposées par le 100 % santé » Pr. Natalie LOUNDON, Matthieu DEL RIO, Yves LASRY, Arnaud COEZ, Eric BIZAGUET: REMISE DES PRIX UNSAF (ouvert à tous)(quatre ateliers simultanés)Atelier 1 : « (R)évolution de la pratique de l’audiométrie vocale face aux défis du 100% sante »Atelier 2 : « Appareillage conventionnel et implants cochléaires et à ancrage osseux : tests à réaliser et bonnes pratiques »Atelier 3 : « Thérapie sonore 2.0 pour le patient acouphénique/ hyperacousique »Atelier 4 : « Liste balayage, liste cochléaire et liste de recrutement d’après le test phonétique du professeur J.C. LAFON »