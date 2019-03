22 mars 2019 : le programme complet du Congrès des Audioprothésistes

Détails Publié le lundi 18 mars 2019 18:04

Congrès des audioprothèsistes 2019 - Jour 1

Programme complet du Congrès des audioprothésistes, vendredi 22 mars 2019 :

Mathilde Lignot-Leloup, Directrice de la Sécurité sociale

Annelore Coury, Directrice déléguée à la gestion et l'organisation des soins de la caisse nationale de l'Assurance Maladie

Thierry Daudignon, Président du pôle audiologie du SNITEM

Eric Bizaguet, Président d’honneur du Collège national d’audioprothèse

Guillaume Flahault, Président du SYNEA

Luis Godinho, Président de l’UNSAF

->: Présentation « 100% santé, un an après c’est parti ! »Mathilde Lignot-Leloup, Directrice de la Sécurité Sociale-> 10h00 : Présentation « Réforme 100% santé : le point de vue de l’Assurance Maladie »Annelore Coury, Directrice déléguée à la gestion et l’organisation des soins de la caisse nationale de l’Assurance Maladie-> 10h30 : Débat : « Réforme 100% santé c’est parti »Le « 100 % santé » en audioprothèse, promesse phare du chef de l’Etat, a commencé de s’appliquer depuis le 1er janvier. Quelques mois après, où en est-on ? Quel bilan les acteurs de la filière en font-ils ? Le « 100 % santé » a-t-il une lisibilité suffisante pour les patients ? En pratique, comment s’applique le protocole d’accord signé en juin 2018 entre la profession et la direction de la Sécurité sociale. Quelles en sont les prochaines étapes ?Intervenants :->: Présentation de l’étude européenne inédite « Déficit auditif : Données et coûts »Kim Ruberg, Secrétaire général de hear it AISBL.->: Présentation "Nouvelle loi anti-cadeaux : quelles conséquences pour les audioprothésistes ?" Par Christel Cheminais, Directeur Affaires Juridiques & Questions Éthiques du SNITEMet(quatre ateliers simultanés, et deux sessions pour chaque atelier par jours)Atelier 1 : « (R)évolution de la pratique de l’audiométrie vocale face aux défis du 100% sante »Atelier 2 : « Appareillage conventionnel et implants cochléaires et à ancrage osseux : tests à réaliser et bonnes pratiques »Atelier 3 : « Thérapie sonore 2.0 pour le patient acouphénique/ hyperacousique »Atelier 4 : « Liste balayage, liste cochléaire et liste de recrutement d’après le test phonétique du professeur J.C. LAFON »: conférences des candidats au titre de lauréat du collège national d’audioprothèse« Courbes de références dans le silence pour le matériel vocal de test françaischez le normo-entendant. » Hélène CUPILLARD, Bordeaux« Les technologies binaurales des aides auditives favorisent-elles la compréhension de la paroledans le bruit ? » Florette LADET, Fougères« Apport de l’entraînement auditif à l’intelligibilité du malentendant appareillé. »Christophe NEMETH, Montpellier« Corrélation tonale-vocale : prédiction du degré de surdité et du niveau de perte moyenne paranalyse fine du seuil d’intelligibilité. » Anne-Sophie PASSELANDE, Cahors« Évaluation d’un nouveau dispositif à conduction osseuse : l’ADHEAR de MED-EL. »Mélanie SONTHONNAX, Lyon« Test du FRAMATRIX simplifié : évaluation en champ libre chez les enfants par tranche d’âge. »Laurie TRINQUET-CARNIER, Paris« Estimation du bruit interne dans des taches de détection de modulation d’amplitude (AM) et de fréquence (FM) sous l’effet du vieillissement. » Louis VILLEJOUBERT, NancyActualités du collège national d’audioprothèseBilan EPU 2018 et Présentation de l’EPU 2019Les Cahiers de l’auditionPlateforme e-learningAudioprothèse : Parcours et formationremise du prix du lauréat du collège nationald’audioprothèse 2019