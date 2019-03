Congrès des audioprothésistes 2019 : le programme finalisé

Détails Publié le jeudi 14 mars 2019 16:46

Congrès des audioprothèsistes 2019



Le programme des interventions du Congrès des Audioprothésistes de ce vendredi 22 mars 2019 au Palais des Congrès à Paris est maintenant connu avec précision.

Mathilde Lignot-Leloup, la directrice de la Sécurité sociale, interviendra en guest-star à 9h30, suivie de nombreux autres intervenants.



-> 09h30 : Présentation « 100% santé, un an après c’est parti ! »

Mathilde Lignot-Leloup, Directrice de la Sécurité Sociale



-> 10h00 : Présentation « Réforme 100% santé : le point de vue de l’Assurance Maladie »

Annelore Coury, Directrice déléguée à la gestion et l’organisation des soins de la caisse nationale de l’Assurance Maladie



-> 10h30 : Débat : « Réforme 100% santé c’est parti »

Le « 100 % santé » en audioprothèse, promesse phare du chef de l’Etat, a commencé de s’appliquer depuis le 1er janvier. Quelques mois après, où en est-on ? Quel bilan les acteurs de la filière en font-ils ? Le « 100 % santé » a-t-il une lisibilité suffisante pour les patients ? En pratique, comment s’applique le protocole d’accord signé en juin 2018 entre la profession et la direction de la Sécurité sociale. Quelles en sont les prochaines étapes ?

Intervenants :

Mathilde Lignot-Leloup, Directrice de la Sécurité sociale

Annelore Coury, Directrice déléguée à la gestion et l'organisation des soins de la caisse nationale de l'Assurance Maladie

Thierry Daudignon, Président du pôle audiologie du SNITEM

Eric Bizaguet, Président d’honneur du Collège national d’audioprothèse

Guillaume Flahault, Président du SYNEA

Luis Godinho, Président de l’UNSAF



-> 11h00 : Présentation de l’étude européenne inédite « Déficit auditif : Données et coûts »

Kim Ruberg, Secrétaire général de hear it AISBL.



-> 11H45 : Présentation "Nouvelle loi anti-cadeaux : quelles conséquences pour les audioprothésistes ?" Par Christel Cheminais, Directeur Affaires Juridiques & Questions Éthiques du SNITEM