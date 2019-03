Participez au challenge inter-écoles du 22 mars 2019

Détails Publié le mardi 12 mars 2019 17:29

Challenge inter-ecoles entendre

Le challenge inter-écoles, organisé par Entendre, aura lieu en marge du congrès des audioprothésiste, à Paris, le vendredi 22 mars 2019 à partir de 19h.





Réservé aux étudiants audioprothésistes de troisième année, les candidats s’affronteront lors d’un quizz grandeur nature, sur les connaissances en audioprothèse et audiologie, le tout dans une ambiance conviviale.

Cette 8ème édition sera animée par Mac Lesggy, l’animateur à lunettes de E=M6. L’objectif pour Entendre est de se faire connaître de ces futurs professionnels, ainsi que de valoriser le savoir dans le domaine. Les étudiants et les écoles en compétition pourront remporter les prix suivants :

- 1er prix: un chèque d’un montant de 3000 euros pour l’école de l’étudiant gagnant et une carte cadeau de 1000 euros pour l’étudiant gagnant, - 2e prix: un chèque d’un montant de 1000 euros pour l’école de l’étudiant gagnant et une carte cadeau de 500 euros pour l’étudiant, - 3e prix: un chèque d’un montant de 1000 euros pour l’école de l’étudiant gagnant et une carte cadeau de 300 euros pour l’étudiant, - Du 4e au 6e prix : une carte cadeau de 100 euros pour chaque étudiant.

Quelle école remportera le trophée cette année ?