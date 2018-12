L'EPU commence demain !

Détails Publié le jeudi 29 novembre 2018 11:01

événement

©GB

Le programme a été mis en place conjointement par les différents membres du Collège national d’audioprothèse (CNA) sous la houlette de son nouveau président, François Le Her. L’EPU 2018 se tiendra le 30 novembre et le 1er décembre 2018 au Centre des Congrès de La Villette - Cité des Sciences et de l’Industrie, à Paris 19e arrondissement.

Inscrivez-vous en suivant ce lien : https://audioepu.fr/inscription/