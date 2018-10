Congrès SFORL : J-3

Détails Publié le mercredi 3 octobre 2018 11:15

Événement

© SFORL



Dans trois jours, le 124e congrès de la SFORL ouvrira ses portes au Palais des congrès de Paris.

Il y a quelques semaines, les organisateurs en avaient dévoilé le programme. Au menu : une cinquantaine d'ateliers, une dizaine de tables rondes, des centaines de conférences... et deux nouveautés ! Cette année, le comité d'organisation a en effet introduit deux événements ludiques dans le programme du congrès : les ORL d'or, un jeu de questions-réponses au cours duquel des candidats s'affronteront à la mode d'un Questions pour un champion, et le Time's up Audiologie, un serious game de révisions des connaissances en audiologie. Les ORL d'or se dérouleront samedi 6 octobre, de 13 h à 15 h (salle 251), et seront animés par Patrick Dessi, tandis que le Time's up Audiologie se déroulera le lundi 8 octobre, de 11 h à 12 h 30 (salle 251), et sera coordonné par Cécile Parietti-Winkler, Damien Bonnard et Anne Coffre. Ces deux jeux sont réalisés en partenariat avec Audilab. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à ces jeux en remplissant le formulaire en ligne.

Afin que les participants puissent s'y retrouver dans l'offre pléthorique d'ateliers, conférences, tables rondes et autres sessions, l'organisation du congrès a, cette année encore, conçu une application smartphone détaillée, contenant l'ensemble des informations nécessaires pour préparer sa visite, et s'orienter pendant les 3 jours. Cette application sest disponibles sur les différents marchés d'application.

Consultez l'intégralité du programme sur le site du congrès de la SFORL.

Ne ratez pas les symposiums industriels en lien avec l'audiologie Samedi 6 octobre 12h - 14h : Symposium Amplifon (salle Maillot). Présentation des monographies AMPLIFON 2018 "Du Nodule Thyroïdien au Cancer : Diagnostic et Traitements" ainsi que "Les gestes quotidiens de l'ORL" Dimanche 7 octobre 12h30 - 14h : Atelier MED-EL (salle 252B). MyBest™ Hearing : comment MED-EL révolutionne l'implant et inspire l'industrie ? 12h30 - 14h : Atelier Cochlear (salle 253). Implant d'oreille moyenne Carina®2 : innovations et simplification chirurgicales

