La Fondation pour l’audition offre trois voyages pour le meeting de l’ARO

Détails Publié le jeudi 20 septembre 2018 15:08

Bourse

© ARO / FPA



Envie d’assister à la prestigieuse réunion annuelle de l’Association for research in audiology (ARO Midwinter meeting), qui se tiendra à Baltimore du 9 au 13 février ? Si vous êtes interne en ORL, la Fondation pour l’audition se propose de vous offrir le déplacement et l’hébergement !

Pour prétendre à l’une des trois bourses de 1 000 euros, vous devrez remplir un certain nombre de conditions (comme présenter un poster au cours du meeting, être membre de l’ARO...), et fournir quelques documents (un CV, une lettre de motivation…). Le tout avant le 30 septembre 2018 !

« Le but de ces bourses est de développer les interactions entre médecins et chercheurs et les échanges entre la recherche clinique et la recherche fondamentale, indique la Fondation pour l’audition sur son site Internet. Elles visent également à encourager les carrières de médecin-chercheur. »

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la FPA .