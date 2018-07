Congrès SFORL : demandez le programme !

Détails Publié le mardi 31 juillet 2018 11:15

Événement

© SFORL



Le programme du 124e Congrès de la SFORL a été dévoilé ! Au menu : une cinquantaine d'ateliers, une dizaine de tables rondes, des centaines de conférences... et deux nouveautés !

Cette année, le comité d'organisation a en effet introduit deux événements ludiques dans le programme du congrès : les ORL d'or, un jeu de questions-réponses au cours duquel des candidats s'affronteront à la mode d'un Questions pour un champion, et le Time's up Audiologie, un serious game de révisions des connaissances en audiologie. Les ORL d'or, réalisés en partenariat avec Audilab, se dérouleront samedi 6 octobre, de 13 heures à 15 heures.

Afin que les participants puissent s'y retrouver dans l'offre pléthorique d'ateliers, conférences, tables rondes et autres sessions, l'organisation du congrès a, cette année encore, conçu une application smartphone détaillée, contenant l'ensemble des informations nécessaires pour préparer sa visite, et s'orienter pendant les 3 jours. Cette application sera disponible prochainement.

Consultez l'intégralité du programme sur le site du congrès de la SFORL.

BS