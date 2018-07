L'OMS organise le World Hearing Forum

Détails Publié le mercredi 18 juillet 2018 16:15

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment annoncé la mise en place, en septembre 2018, du World Hearing Forum, un réseau mondial d'acteurs de la santé auditive et de l'audition.

Le World Hearing Forum servira de plaidoyer pour faciliter la mise en œuvre de la récente résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé (WHA) sur la prévention de la surdité et de la perte auditive (WHA70.13).

La résolution avait été adoptée pour répondre au très grand nombre de personnes souffrant d'une perte auditive invalidante dans le monde : plus de 460 millions de personnes, dont 34 millions d'enfants. Ces chiffres devraient augmenter considérablement au cours des prochaines années, notamment en raison de l'exposition accrue au bruit dans la vie quotidienne, et à cause de l'utilisation d'écouteurs.

Le forum prévoit de rassembler un large éventail de personnes, avec des intérêts et des spécialisations différents : représentants d'organisations de personnes souffrant de handicap, d'organismes gouvernementaux, d'organisations non gouvernementales (y compris les partenaires de l'OMS), d'agences de développement, d'institutions universitaires (centres collaborateurs de l'OMS) et de sociétés professionnelles.

L'organisation a ainsi résumé sa vision du forum dans son communiqué de presse : « Le World Hearing Forum galvanisera les actions en faveur d'un monde dans lequel personne ne souffre de perte auditive évitable, et dans lequel les personnes qui ont une perte auditive peuvent néanmoins profiter pleinement de leur vie grâce à une détection précoce et une prise en charge de qualité. »