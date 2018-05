AuditionSolidarité en lice pour le concours de la Fondation « la France s’engage », votez !

Détails Publié le mercredi 9 mai 2018 16:18

Photo faite lors d'une mission au sein de l'AP-HM (Marseille) en avril 2017 - ©AuditionSolidarité

Le concours national de la Fondation la France s’engage soutient des projets d’innovation sociale développés par des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Aujourd’hui, l’association AuditionSolidarité est demi-finaliste du concours 2018, grâce à son projet baptisé : « Redonner l’audition aux personnes démunies avec des appareils auditifs recyclés. »



Et force est de constater que sur les 566 dossiers déposés, l’association emblématique du secteur aura réussi à faire entendre sa voix ! Elle se trouve désormais dans le dernier carré de 40 dossiers actuellement soumis au vote sur Internet, puis à l’oral avec les représentants de chaque participant qui présenteront dans le menu leurs projets à un jury indépendant les évaluant pour le compte de la fondation. Et, fait remarquable, c’est le seul dossier en lien avec le monde de l’audition. Au total, 15 lauréats seront récompensés pour leurs actions et accompagnés dans le temps pour porter leur développement.



Mécènes, personnes sensibles aux actions menées par AuditionSolidarité depuis plus de 10 ans, ce concours est l’occasion pour vous de faire savoir la considération que vous leur portez. Ce vote, ouvert depuis le 3 mai, sera clos le 13 mai à 22 heures. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de "Liker" la présentation de l’association sur la page Facebook de la fondation et si possible de la partager !



« Ce concours, au-delà de l’honneur que nous pourrions en retirer si nous le remportions, nous permettrait surtout de développer encore davantage nos actions que ce soit en France auprès des plus démunis souffrant de troubles auditifs, auprès des musiciens aussi, que nous sensibilisons tout au long de l’année, et bien évidemment, dans les actions humanitaires que nous menons à l’étranger, détaille Odile Petit. C’est un concours important pour la « cause auditive » finalement ! »



Ci-dessous la présentation du projet d’AuditionSolidarité en vidéo :





Créée en 2017, à l’initiative de François Hollande, la Fondation la France s’engage souhaite s’inscrire dans le prolongement du programme de soutien à l’innovation sociale initié par l’État en 2014. Dans cette continuité, la fondation promeut l’engagement de ceux qui font bouger la France et qui répondent aux grands défis sociaux et environnementaux. En ce sens, elle récompense et accompagne chaque année les projets les plus innovants pour l’économie sociale et solidaire, tout en continuant d’accompagner les précédents lauréat.



Photo réalisée lors de l'édition 2017 du concours ©Fondation la France s’engage.





Le concours 2018 est ouvert aux structures de l’économie sociale et solidaire, basées en France, et qui portent un projet innovant et d’intérêt général. Le projet doit s’inscrire dans le champ de l’éducation, de la culture, de la solidarité, de l’écologie, de la santé ou de la citoyenneté. Associations, fondations, fonds de dotations et entreprises solidaires d’utilité sociale sont ainsi éligibles, dès lors que leur budget annuel est supérieur à 100 000 euros.



