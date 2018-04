Congrès de la SFORL : les inscriptions sont ouvertes

Détails Publié le mercredi 25 avril 2018 11:15

Événement

© SFORL



En 2017, le Congrès de la SFORL avait fusionné avec celui de l'Ifos, que la France avait accueilli au Palais des congrès de Paris. Cette année, la 124e édition du congrès se tiendra à sa date habituelle, début octobre (du 6 au 8). Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes.

Et vous avez tout intérêt à procéder à votre inscription le plus rapidement possible afin de bénéficier de réductions tarifaires. À noter qu'il est possible de s'insccrire uniquement à la session de la Société française d'audiologie (SFA) ou celle de la Société Internationale d'Oto-Neurologie (SIO).

Pour plus de détails sur le programme ou les tarifs, rendez-vous sur le site Internet de l'événement : congres-sforl.fr