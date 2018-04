Grenoble accueillera le 10e Otoforum

Détails Publié le lundi 2 avril 2018 11:05

Les 23 et 24 novembre 2018 se déroulera, à Grenoble, la 10e édition de l’Otoforum, sous l’égide de l’Association française d’otologie et otoneurologie (Afon). La 10e édition sera également l’occasion de fêter le 20e anniversaire de cet événement bisannuel.

« Grâce à son concept pédagogique innovant, l’Otoforum offre une occasion unique aux otologistes, audiologistes et tous les professionnels passionnés par l’Otologie et l’Otoneurologie de partager leurs expériences dans un cadre convivial et interactif, et assure la formation professionnelle permanente des praticiens », assure le comité d’organisation, présidé par le Pr Sébastien Schmerber, du CHU de Grenoble, et composé d’Akil Kaderbay, Raphaele Quatre et Georges Dumas.

