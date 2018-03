Au programme du Congrès des audios samedi !

Détails Publié le samedi 24 mars 2018 08:20

unsaf 2018

iStockPhotos.com

Le congrès annuel de la profession organisé par le Syndicat national des audioprothésistes (Unsaf) se poursuit aujourd'hui au Palais des Congrès de Paris (Porte Maillot). Focus sur les temps forts du jour !



Samedi 24 mars 2018

9h00 : Visite de l’exposition par Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, Directrice de la Sécurité sociale

9h30 : Prises de parole : M. Luis Godinho, Président du Syndicat National des Audioprothésistes (Unsaf), Mme Mathilde Lignot-Leloup, Directrice de la Sécurité sociale, représentant Madame Agnès Buzyn, la ministre de la Santé.



10h – 16h30 :(Salle de conférence niveau 1)-10h : « Audiologie de précision : comment la recherche auditive et les modèles auditifs peuvent-ils nous aider à produire et régler de meilleures aides auditives ? » - Prof. Birger Kollmeier - Allemagne-11h : « Services supportés par e-santé mobile pour un accès décentralisé aux soins auditifs » - Prof. De Wet Swanepoel - Australie-12h : « Dépistage auditif néonatal et indicateurs de risques : résultats d’un service de référence au Brésil »Dr. Sirley Carvalho - Brésil-14h : « Codage de l’enveloppe temporelle dans le nerf auditif » - Florian Hasselmann - Rennes-14h15 :« Acouphènes et Imagerie fonctionnelle cérébrale » - Anthony Gentil - Montpellier-14h30 : « Repérage systématique des troubles de l’audition chez le sujet de plus de 60 ans » -Christian Renard - Lille-15h : « Table ronde : l’audioprothésiste à l’heure de la téléaudiologie ? » - Éric Bizaguet, Arnaud Coez, Jean-Baptiste Lemasson, Mikael Ménard, Christian Renard, Pr Hung Thai Van, Pr Frédéric Venail• 10h30 :(Salles d’ateliers - niveau 1)18h :(Hall d’exposition – Niveau 1)- Atelier 1 : « Innovation dans la mesure de la compréhension de la parole dans le bruit : le Fra-Matrix, un test de phrase adaptatif dans le bruit. » - Matthieu Del Rio et Yves Lasry- Atelier 2 : « Mesure in vivo sur Freefit et tests spéciaux (mesure et masque de l’acouphène, Speech Mapping, etc.) » - Sébastien Geny- Atelier 3 : « Tests spécifiques de mesures in vivo sur Affinity (effet CROS/BICROS, transposition fréquentielle, gestion du MPO, RECD, etc.) » - Xavier Delerce et Xavier Bascle- Atelier 4 : « L’audition et la bombe atomique ! » - Jean-Yves Michel