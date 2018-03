À ne pas manquer aujourd'hui !

Détails Publié le jeudi 22 mars 2018 15:05

Unsaf 2018

Le congrès annuel de la profession organisé par le Syndicat national des audioprothésistes (Unsaf) débute aujourd'hui au Palais des Congrès de Paris (Porte Maillot). Focus sur les temps forts du jour concoctés pour les congressistes !

9 h : Inauguration officielle du Congrès par Christian Hugonnet, président fondateur de La Semaine du Son.

10h30 : Ateliers (Salles d’ateliers - niveau 1)

(Salles d’ateliers - niveau 1) 10h45 : Présentation de la première enquête sociologique consacrée aux relations entre malentendants et audioprothésistes

« Sociotechnique de la presbyacousie - Enquête ethnographique auprès d’audioprothésistes et de personnes appareillées » menée par les sociologues Pierre-André Juven, post-doctorant Cermes3/ Inserm et Frédéric Pierru, chargé de recherche Ceraps/ CNRS.

11h30 : Table ronde : « Audioprothèse, le big bang du reste à charge zéro »

Le Président de la République a fait du reste à charge zéro en audioprothèse une promesse phare pour réduire les inégalités d’accès aux appareils auditifs avant la fin de son quinquennat. Le chantier a été lancé mi-janvier avec pour objectif d’aboutir à un accord en juin. À mi-parcours de la concertation, cette table ronde propose d’ouvrir la discussion sur les solutions proposées par les différents acteurs et sur les outils opérationnels à mettre en œuvre pour concrétiser la promesse du chef de l’État. Cette solvabilisation va-t-elle entraîner une révolution copernicienne de l’audioprothèse et de la filière des soins auditifs ?

Intervenants :

M. Thierry Beaudet, Président de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF)

M. Jean-Paul Lacam, Délégué Général du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP)

M. Arnaud Chneiweiss, Délégué Général de la Fédération Française de l'Assurance (FFA)

Dr Jean-Michel Klein, Président du Conseil national professionnel d’ORL (CNP-ORL)

M. Luis Godinho, Président du Syndicat National des Audioprothésistes (Unsaf)

14h-16h30 : Après-midi du Collège national d’audioprothèse (CNA) (Salle de conférence niveau 1)

(Salle de conférence niveau 1) - 14h : Conférences des candidats au titre de lauréat du Collège national d’audioprothèse

- 15h30 : Actualités du Collège national d’audioprothèse

- 16h : remise du prix du lauréat du collège national d’audioprothèse 2018

16h30 : Ateliers (Salles d’ateliers - niveau 1)

(Salles d’ateliers - niveau 1) 17h30 : Assemblée générale de l’Unsaf (Salle de conférence niveau 1)

- Atelier 1 : « Innovation dans la mesure de la compréhension de la parole dans le bruit : le Fra-Matrix, un test de phrase adaptatif dans le bruit. » - Matthieu Del Rio et Yves Lasry- Atelier 2 : « Mesure in vivo sur Freefit et tests spéciaux (mesure et masque de l’acouphène, Speech Mapping, etc.) » - Sébastien Geny- Atelier 3 : « Tests spécifiques de mesures in vivo sur Affinity (effet CROS/BICROS, transposition fréquentielle, gestion du MPO, RECD, etc.) » - Xavier Delerce et Xavier Bascle- Atelier 4 : « L’audition et la bombe atomique ! » - Jean-Yves Michel