Une soirée de conférences sur l’audition organisée par l’ENS

Publié le lundi 19 mars 2018 13:06

Événement

© brazzo/istockphoto



L’équipe Audition du Laboratoire des Systèmes Perceptifs (École normale supérieure) organise une soirée d’information et de réflexion sur l’audition, le mercredi 21 mars, en collaboration avec Alain Afflelou Acousticien, le Centre d’Explorations fonctionnelles Oto-Neurologiques de Paris, le Laboratoire de Neurosciences Intégratives et Adaptatives d’Aix-Marseille Université et le Laboratoire de Biophysique Neurosensorielle de Clermont-Ferrand.

Au programme : trois conférences grand public, en présence de médecins, enseignants, chercheurs, et une introduction par le directeur du réseau Alain Affelou Acousticien, suivies d'un concert alliant musique classique et musique de films.

Détail des interventions :

« Parce que tout le monde a le droit de bien entendre », par Christian Dutoit, Directeur du réseau Alain Afflelou Acousticien, accompagné de Sara Ghassemi, audioprothésiste au Centre exclusif Alain Afflelou Acousticien Paris.

« Mieux comprendre mes acouphènes », par le Dr. Michel Kossowski, du Centre d’Explorations fonctionnelles Oto-Neurologiques de Paris.

« Mécanismes physiopathologiques des acouphènes », par Arnaud Norena, du Laboratoire de Neurosciences Intégratives et Adaptatives (CNRS UMR 7260/Aix-Marseille Université).

« Quand les tests audiologiques classiques… sont mis en défaut ! », par Fabrice Giraudet chercheur à la Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand.

Informations pratiques :

Mercredi 21 mars 2018 à 20 h, au Théâtre Traversière (75012)

Entrée libre