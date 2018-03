7e édition du Challenge Inter-Écoles Entendre le 23 mars

Détails Publié le lundi 19 mars 2018 12:11

La 7e édition du Challenge Inter-Écoles organisé par la coopérative Entendre, à l’attention des étudiants de troisième année, aura lieu le vendredi 23 mars 2018 à 19 heures.

Quelle école remportera cette année le trophée ? Bordeaux, Lyon, Paris, Nancy, Montpellier, Cahors, Fougères ou Bruxelles… ? L’animation sera assurée par l’emblématique animateur Mac Lesggy. L’objectif de cet événement est de valoriser le savoir dans une ambiance conviviale entre les étudiants.



Les étudiants et les écoles en compétition pourront remporter les prix suivants :

- 1er prix : un chèque d’un montant de 3 000 euros pour l’école de l’étudiant gagnant et une carte cadeau de 1 000 euros pour l’étudiant gagnant ;

- 2e prix : un chèque d’un montant de 1 000 euros pour l’école de l’étudiant gagnant et une carte cadeau de 500 euros pour l’étudiant ;

- 3e prix : un chèque d’un montant de 1 000 euros pour l’école de l’étudiant gagnant et une carte cadeau de 300 euros pour l’étudiant ;

- Du 4e au 6e prix : une carte cadeau de 100 euros pour chaque étudiant.