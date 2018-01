Trop puissant : 4500 lycéens sensibilisés à la musique amplifiée

Détails Publié le mercredi 10 janvier 2018 15:03

SENSIBILISATION



Pour la première fois, "Trop puissant" sera présent à Aix-en-Provence. ©Trop Puissant

La 16e édition de la campagne de prévention des risques auditifs liés à la pratique et à l’écoute des musiques amplifiées et à l’écoute des baladeurs MP3 débutera le jeudi 11 janvier 2018 à Aix-en-Provence.

Pour l’occasion, 4500 lycéens et apprentis de Provence-Alpes-Côte d’Azur assisteront à cet événement baptisé « Trop puissant ». Comme depuis 15 ans, une tournée de 29 animations-concerts circulera dans tous les départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 11 janvier au 23 février.

Les groupes de musique Namasté ! et PinkNoColor seront présents, à ce rendez-vous qui prévoit près d’une trentaine de séances de prévention, dans 11 lieux de diffusion, 90 lycées et Centres des Formations des Apprentis (CFA) participants.

Outre les associations qui militent chaque année, notamment auprès des plus jeunes, pour la défense de la Santé auditive, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) évalue à 50 % des jeunes de 12 à 35 ans vivant dans les pays dits développés, qui sont exposés à des niveaux sonores très élevés. L’enquête nationale IPSOS de 2014 rendait publique une réalité encore moins reluisante : plus de la moitié des jeunes Français de moins de 34 ans ont été victimes d’acouphènes passagers ou non.

Pour participer à la première journée de la tournée de « Trop Puissant », pour la première fois à Aix-en-Provence, confirmez votre présence auprès Christine Roesch, Relation Presse, au 06 87 83 16 85 ou par mail :