Participation record pour l’EPU 2017 !

Détails Publié le lundi 11 décembre 2017 10:59

Enseignement post universitaire

L'amphithéâtre de la Cité des sciences était plein à craquer ! ©GB

Pour son dernier EPU en tant que président du Collège national d’audioprothèse, Stéphane Laurent peut être satisfait : cette édition a été couronnée de succès.

Pour l’occasion, la Cité des sciences et de l’industrie a accueilli quelque 1 100 participants, dont une importante partie d’étudiants. L’événement se tenait les 2 et 3 décembre sur la thématique « Le futur de l’audioprothèse : quels patients, quels actes avec quelles technologies ? »



Vendredi, l’affluence était telle que les présentations ont été réalisées dans un amphithéâtre archicomble – toutes les personnes intéressées par l’événement n’ont d’ailleurs pas obtenu leur sésame pour cette 22e édition de l’EPU. Il était en outre difficile de circuler au sein de la zone d’exposition – où les principaux fabricants d’aides auditives, d’implants et de matériel, ainsi que quelques enseignes, étaient réunis – pendant les pauses. Une situation qui pose la question d’un éventuel changement de lieu pour les prochaines années.



Le président du Collège a ponctué l’événement par un rapide retour des thèmes abordés : les progrès technologiques, la prise d’empreinte « peut-être en voie d’extinction » avec l’utilisation du silicone, les possibilités infinies qu’offre le smartphone, les subtilités de l’oreille interne, la génétique, les perspectives et limites de l’intelligence artificielle, l’importance de la prise en charge par les professionnels dans le succès de l’appareillage bien sûr, etc.). Stéphane Laurent annonçait dans la foulée le programme du prochain et 23e EPU prévu les 30 novembre et 1er décembre 2018, et « dont l’organisation sera confiée à mon successeur, soulignait-il. Il s’intitulera "De la perception à la compréhension : application audioprothétique",un sujet relativement vaste également, et que nous allons décliner au fur et à mesure de l’année 2018. Vous aurez beaucoup d’informations sur les mystères que l’on ne percera pas totalement, ceux de la perception auditive ! Il en restera encore beaucoup ! Et ils alimenteront encore beaucoup d’EPU dans les années, à venir… »



Lire notre article complet dans Audio infos n° 226