Un outil à destination des orthophonistes

Les orthophonistes Caroline Collet et Mélanie Cardon publient un livre à destination de leurs confrères : Manuel d’entraînement auditivo-verbale de l’adulte sourd implanté cochléaire.

L’ouvrage, découpé en deux parties – aspects para-verbaux et travail du versant contextuel – se veut un outil pour aider les orthophonistes dans leur travail. Il contient de nombreux exercices pouvant être utilisés à tous les stades de la rééducation auditivo-verbale. « Chaque exercice cible un objectif précis et peut être proposé avec un niveau de complexité adapté au patient », indiquent les deux orthophonistes dans leur préface. Elles ajoutent que le manuel a été « élaboré à partir de listes d’occurrences (...) afin de pouvoir travailler séparément chaque variable et confusion phonémique, avec ou sans suppléance mentale, et ce selon une progression adaptée. »

Manuel d’entraînement auditivo-verbale de l’adulte sourd implanté cochléaire

Éditeur : Publishroom

Année : 2017

Pages : 400

Prix : 65 €