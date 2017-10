Enquête Ifop-JNA « Bruit, santé auditive et risque psychosociaux »: Tous concernés !

Détails Publié le mercredi 25 octobre 2017 16:41

La 2e édition de la Semaine de la santé auditive au travail se tient du 23 au 28 octobre. (Photo : Istock)

Alors que la 2e édition de la Semaine de la santé auditive au travail se tient jusqu’au 28 octobre, l’association Journée nationale de l’Audition (JNA), qui en est à l’origine, publie son enquête Ifop-JNA.

En plus d’être alarmante, l’étude, menée sur un panel de 708 actifs, démystifie certaines croyances. En effet, les nuisances sonores en milieu professionnel sont souvent assimilées aux ouvriers, par exemple dans le secteur de la construction. Mais l’enquête est formelle : la santé physique et psychologique des actifs au travail dégradée par le bruit affecte« toutes les catégories socio-professionnelles ».



Autre inquiétude, ce sont les jeunes âgés de 24 à 34 ans qui demeurent les plus touchés, plus de la moitié d’entre eux (57 %) se disent gênés par le bruit et les nuisances sonores. Un chiffre qui est de 5 points supérieur à l’ensemble de la population. De même pour les Parisiens (56 %), les employés (54 %) et les ouvriers (60 %).



L’enquête s’attarde également sur les conséquences de ses nuisances, et là encore les résultats sont sans appel : « les nuisances sonores au travail génèrent de la fatigue », état que décrit la quasi-totalité (97 %) des 18-24 ans ! Les cadres et « professions intellectuelles supérieures » ainsi que les actifs de la région parisienne seraient particulièrement concernés.



Fait surprenant, plus de la moitié des sondés sont conscients des risques des nuisances sonores sur leur santé. 56 % d’entre eux pensent que « le bruit peut leur provoquer des pertes d’auditives et des acouphènes », en plus d’altérer leur efficacité au travail et d’être un facteur de gêne,

L’objectif de la JNA n’est pas seulement de dénoncer. L’association propose également qu’une commission interministérielle sur le sujet soit mise en place, et qu’une « politique de “Bien-être” et de “Bien vieillir” au sein même des entreprises françaises » soit instaurée.



Plus d’informations ici : www.sante-auditive-autravail.org