La JNA publie un guide contre le bruit au travail

La Semaine de la Santé auditive au Travail a débuté ce lundi pour s'achever le 28 octobre.

À l’occasion de cette deuxième édition, l’association JNA (Journée nationale de l’Audition) organisatrice de l’événement, publie un ouvrage valorisant l’hygiène de santé auditive comme élément de forme, de santé et de performance au travail.

Au travers de cet ouvrage de 136 pages à paraître aux éditions Josette Lyon, l’équipe pluridisciplinaire de l’association JNA livre des solutions concrètes génératrices de forme et de dynamisme tout en apportant un meilleur équilibre personnel dans son cadre de travail.

Volontairement pragmatiques, les auteurs proposent une démarche collective volontariste s’appuyant sur la mise en place d’outils novateurs de pilotage valorisant les gains financiers obtenus au travers d’un « cycle rapide de retour sur investissement ». « La méthodologie développée contribue à enrichir le dialogue social dans l’entreprise, explique la JNA. Ainsi, chaque lecteur trouvera dans ce Petit guide de survie au bruit et au stress au travail une mine d’informations à appliquer pour favoriser le bien vivre et le bien vieillir au travail grâce aux bienfaits de la santé auditive. »



« Les oreilles c’est la vie » comme en témoigne le professeur André Chays – chef de service ORL et membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine qui signe le préambule de ce petit guide « aussi astucieux que pratique ». En prenant soin de son capital auditif et des impacts sur la santé du cerveau, il est alors possible de limiter les risques psychosociaux, les risques d’accident du travail par perte de vigilance, les risques cardio-vasculaires… explique pour sa part le docteur François Baumann, référent du "Burn out" en France.

Cet ouvrage JNA est réalisé dans le prolongement du programme JNA : Santé auditive : mode d’emploi pour concilier bruit, santé et performance, décliné sur le site www.sante-auditive- autravail.org

Cette 2e édition de la campagne est parrainée par le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère du Travail et labellisée Conseil National du Bruit, UN Global compact et le WHO (OMS).

Plus d’informations sur le site de l’association : http://www.journee-audition.org/