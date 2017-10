Lancement de la première revue francophone d’audiologie, Audiology Direct

Détails Publié le vendredi 20 octobre 2017 13:17

Revue scientifique

C’est une bonne nouvelle pour la communauté audiologique francophone : l’éditeur des professionnels de santé EDP Santé et la Société française d’audiologie portent sur les fonts baptismaux une nouvelle revue académique en ligne, Audiology Direct, destinée à promouvoir et échanger les connaissances entre les diverses disciplines qui constituent l’audiologie.

« L’audiologie est une science transdisciplinaire qui justifie d’échanger des données et des connaissances entre professionnels qui ne se connaissent pas toujours bien et qui trouveront, avec Audiology Direct, une plate-forme correspondant à cette nécessité, explique le Dr Christian Meyer-Bisch, coordonnateur de la revue. Audiology Direct se donne pour but d’affirmer cette démarche aussi bien dans le contenu des articles de ses auteurs que dans la structure de chacun de ses numéros. » Elle s’intéresse donc « à tous les phénomènes se rapportant à l’audition », ajoute le Dr Christian Meyer-Bisch.

Audiology Directs’impose ainsi comme une plate-forme collaborative, autrement dit un trait d’union entre les différentes professions qui composent l’audiologie. Véritable organe d’information et de partage des connaissances, elle offre ainsi un espace de réflexion, de discussion et de rencontre pour permettre aux praticiens et chercheurs de se tenir informés de l’évolution des sciences, techniques et pratiques relatives à l’audiologie. Médecins ORL, phoniatres, physiologistes, biophysiciens, médecins scolaires, de santé publique, du travail, gériatres mais également chercheurs en physiologie, psychoacoustique…, acousticiens, audioprothésistes, orthophonistes, psychologues…Audiology Directest destinée à faciliter les échanges entre ces différents professionnels car ce sont eux qui enrichiront les pratiques de chacun.

Tous les articles doivent être soumis par voie électronique au Comité de rédaction à l’adresse : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

La revue est accessible en ligne gratuitement. La consultation des contenus dans leur intégralité est quant à elle réservée aux abonnés et aux adhérents de la Société française d’audiologie.

Pour vous abonner à Audiology Direct, deux solutions :

vous abonner en suivant ce lien : http://abos.edpsante.com/audiology-direct-1-an.htm ;

adhérer à la Société française d’audiologie (SFA). La cotisation annuelle vous donne droit à un tarif réduit aux congrès et colloques de la SFA, à un abonnement à Audiology infos-Direct SFA, ainsi qu’un accès à tout le contenu du site Audiology Direct. Pour adhérer à la SFA, contactez le secrétaire général de la SFA, à l’adresse suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.