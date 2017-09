J-1 avant le 14e congrès de la Société française d’audiologie

Détails Publié le jeudi 28 septembre 2017 07:53

Événement

© SFA



Vendredi 29 et samedi 30 septembre 2017, les membres de la Société française d’audiologie se réunissent à Paris (Cité universitaire), à l’occasion de la 14e édition de leur congrès annuel. Cette année, les débats tourneront autour de la thématique « impact de la surdité sur le neuro-développement cérébral : de la conception de l’enfant à la personne âgée », au travers de présentations, tables rondes et autres sessions. Une large place sera accordée aux industriels, d’abord grâce à deux sessions qui leurs seront dédiées (les « highlights fabricants »), mais aussi et surtout grâce à l’espace d’exposition où de nombreux fabricants et enseignes d’audioprothésistes auront installé leur stand.

À noter que la présidence d’honneur de ce congrès a été confiée au Pr Lionel Collet, conseiller spécial d’Agnès Buzyn, ministre de la santé. Il interviendra notamment samedi lors d’une présentation intitulée « Quel devenir pour l’audiologie ? ».

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’événement : sfa2017.fr. Vous pouvez aussi consulter l’intégralité du programme.

