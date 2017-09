Acouphènes et cerveau, au coeur des débats du 8e colloque de l’Afrépa

Détails Publié le lundi 18 septembre 2017 15:36

Colloque



Le Pr Hung Thai Van, le Dr Geneviève Lina-Granade, le Dr Martine Orhesser et le Dr Marie-José Fraysse. © BS



Les 15 et 16 septembre 2017, Lyon a accueilli le 8e colloque de l'Association française des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie (Afrépa). Le Pr Hung Thai Van, chef du service ORL du CHU de Lyon, présidait le comité d'organisation de cette édition..

Ainsi, plus de 300 personnes -ORL, audioprothésistes, orthophonistes, psychologues ou autres professionnels concernés par les acouphènes, se sont réunis au Palais des congrès de Lyon. Pour cette édition, le Pr Hung Thai Van et le Dr Marie-José Fraysse, présidente de l'Afrépa, avait choisi la thématique : « Les acouphènes, ça se passe dans les oreilles mais aussi dans la tête ! ». Une présidente manifestement satisfaite par ces rencontres : "Je suis une présidente comblée. Il y a beaucoup de jeunes présents ici et c'est une très bonne chose. Les sponsors sont toujours plus nombreux et les chercheurs sont là aussi. L'an prochain, le colloque aura lieu à Paris, sous la présidence d'Alain Londero."

Vendredi, neuf ateliers pratiques étaient proposés aux participants, tandis que la journée du samedi était consacrée aux présentations et à la table ronde. Le président d'honneur, le Pr Lionel Collet, conseiller spécial auprès de la ministre de la Santé, Angès Buzyn, a fait une allocution introductrice, au cours de laquelle il a notamment annoncé que la ministre dévoilerait le plan national de santé cette semaine.



Ce colloque a aussi été l'occasion de remercier le Dr Martine Orhesser, fondatrice et ancienne présidente de l'Afrépa. Elle a reçu une vibrante ovation après le discours d'Eric Bizaguet.