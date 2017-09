L’audiologie à l’heure du Big Data

Détails Publié le lundi 11 septembre 2017 11:23

Symposium Amplifon

Photo : de gauche à droite : Richard Darmon, P.-d.g. d’Amplifon France, Pr Frédéric Chabolle, Pr Bernard Fraysse, Pr Esma Idrizbgovic, Mark Laureyns, Pr Berthold Langguth et lePrAndrea Peracino - ©G.Bureau

Lors du congrès mondial ORL, Ifos Paris 2017, l’entreprise italienne Amplifon organisait un Symposium, lundi 26 juin sur le thème du Big data en ORL.

Une session introduite et placée sous la supervision du Pr Frédéric Chabolle qui a souligné l’importance de l’apport du Big data dans le monde ORL et plus largement en médecine. Ce Symposium a débuté par une intervention d’Alessandro Spina, délégué à la protection des données au sein de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) et qui a détaillé, ce qu’était le Big data, ou « données massives », ces ensembles de données devenus si volumineux qu’ils dépassent l’intuition et les capacités humaines d’analyse. La séance s’est articulée autour des interventions du PrAndrea Peracino, de la Giovanni Lorenzini Medical Science Foundation (Milan, Italie – Houston, USA) traitant du Big data dans la compréhension du déclin cognitif et de la perte auditive ; de celle du Pr Esma Idrizbgovic du département d’audiologie et de neuro-otologie du CHU Karolinska de Stockholm (Suède) portant sur le dépistage auditif et cognitif chez les personnes âgées et l’apport des données massives ; de celle du Pr Berthold Langguth de l’université de Regensburg (Allemagne) traitant de l’intérêt des données massives dans la compréhension de l’hétérogénéité des acouphènes ; de celle du PR Bernard Fraysse relative à l’innovation dans le domaine ORL ; et enfin de l’intervention de Mark Laureyns sur l’importance du Big data en audioprothèse. Nous vous proposerons prochainement une synthèse de ce symposium aux « enjeux fondamentaux pour la recherche », comme le soulignait le Pr Chabolle.