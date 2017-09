Détails Publié le jeudi 14 septembre 2017 14:38

L’association Action Connaissance Formation pour la Surdité (Acfos) — désormais placée sous la présidence de M. Martial Franzoni (directeur du CEOP et orthophoniste) — organise les 9 et 10 novembre à Paris, un colloque sur le thème « Musique et surdité ».

Ce colloque Acfos permettra à des chercheurs, des pédagogues, des cliniciens et des musiciens sourds et entendants de témoigner des avancées les plus récentes. Entre autres termes, en quoi la musique peut-elle enrichir notre cognition ? Comment les personnes sourdes appareillées peuvent-elles percevoir la musique (avec notamment une présentation d’Arnaud Coez) ? Quels sont ses liens avec le langage ? Et tant d’autres sujets encore qui seront abordés par un parterre d’orateurs prestigieux. Parmi les personnes invitées à intervenir au cours de ces journées : certains chercheurs de renommée internationale comme le Pr Nina Kraus, de l’université Northwestern à Chicago, ou encore le Pr Daniel Pressnitzer, de l’École normale supérieure de Paris. Par cet événement, l’Acfos souhaite participer à toutes ces réflexions et contribuer ainsi à enrichir les pratiques auprès des enfants et adultes sourds.



Découvrez le programme détaillé du colloque « Musique et surdité » en PDF.



Pour rappel, l’association Acfos consacre son action à la connaissance et la formation au sujet de la surdité, principalement congénitale ou acquise durant l’enfance. Peuvent s’y rencontrer, les personnes sourdes, parents et professionnels, sans dogmatisme ni parti pris a priori. Tout un chacun peut venir y trouver des informations sur les avancées scientifiques, pédagogiques et techniques concernant la surdité de l’enfant (textes, analyses, parcours, témoignages…), ainsi que des informations sur nos publications. L’Acfos propose également des formations permettant aux professionnels de la prise en charge de l’enfant sourd de compléter leurs connaissances sur les enjeux et les problèmes liés à la surdité prélinguale.



Informations sur le colloque « Musique et surdité » organisé avec le parrainage du Biap (Bureau international d’Audiophonologie) :

- Lieu : Espace Reuilly

21 rue Hénard - 75012 Paris

- Dates : 9 et 10 novembre 2017

- Réservations :

Billetterie en ligne sur billetweb : https://www.billetweb.fr/colloque-acfos-xiv