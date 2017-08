Aides auditives : 193 994 unités vendues au 2e trimestre 2017

Détails Publié le vendredi 18 août 2017 15:57

SNITEM



GN Hearing, Hansaton, Prodition, Sivantos, Sonova, Starkey et Widex ont participé à l'enquête du Snitem.

Le Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem) vient de publier les chiffres des ventes d’aides auditives en France pour le deuxième trimestre de l’année 2017.

Avec 193 994 aides auditives vendues, le marché enregistre une croissance de 5,2 % par rapport au deuxième trimestre de l’an dernier et ses184 418 aides auditives écoulées.

Au cours de ce trimestre, les écouteurs déportés continuent sur leur lancée et affichent de meilleurs résultats avec 122 522 unités vendues, contre 106 612 en 2016, soit une progression de 14,9 % ! Ce sont les modèles sur pile 312 qui tirent ce segment avec 97 244 unités (soit 79,4 % des ventes de cette catégorie) et gagnent progressivement du terrain sur les autres modèles munis de piles 13/675 (16 852 unités - 13,7 %), et ceux fonctionnant avec des piles 10 (8 426 unités - 6,9 %).



Les écouteurs déportés plébiscités

Avec 54 935 unités vendues, l’érosion des ventes de contours d’oreilles, se poursuit au profit des écouteurs déportés. Les contours d’oreilles enregistrent de nouveau une baisse significative de 10,3 % par rapport au deuxième trimestre 2016. Les modèles sur pile 13 sont toujours ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu, avec 35 630 unités vendues (64,9 %).

Quant aux ventes d’intra-auriculaires, elles se maintiennent à un niveau égal d’une année à l’autre avec 16 537 unités vendues (+ 0,1 %). Cette catégorie représente 8,5 % du total des ventes d’aides auditives au cours de cette période.

Si l’on compare les chiffres du premier semestre 2017 à ceux du premier semestre 2016, on note une augmentation des ventes de 9,2 % :395 402 unités ont été vendues en 2017 contre 362 002 en 2016. À noter que les écouteurs déportés imposent leur suprématie : ils représentent 63,1 % des ventes totales d’aides auditives des six premiers mois de 2017.



Les entreprises qui ont participé à l'enquête du Snitem sont : GN Hearing, Hansaton, Prodition, Sivantos, Sonova, Starkey et Widex.