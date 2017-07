2e édition de la Semaine de la Santé auditive au travail pour la JNA : Le bien-être comme slogan

Détails Publié le jeudi 13 juillet 2017 12:06

jna



La seconde édition de la Santé Auditive au Travai, se déroulera du 23 au 28 octobre 2017.

L’association JNA, pionnière dans la sensibilisation à la santé auditive, profite de l’annonce de sa seconde semaine de la Santé Auditive au travail, qui se déroulera en même temps que la Semaine européenne de la sécurité et de la santé au travail du 23 au 28 octobre 2017, pour lancer un signal d’alarme.

L’association qui a fêté ses vingt ans au mois de mars 2017, dénonce une « insuffisante prise en compte des effets auditifs et extra-auditifs dans les politiques de bien-être développées en entreprise ». Une lacune qui peut s’expliquer de deux façons, d’après la JNA : l’ignorance des effets du bruit sur les mécanismes de l’oreille et sur l’état général de santé dans un premier temps ; ainsi que l’orientation de lutte contre le bruit afin de respecter les seules obligations réglementaires, dans un second temps.

Pour y remédier l’association milite pour une « réflexion globale » en mettant en avant prévention et lutte contre le handicap. Concrètement, la JNA souligne aussi le caractère impératif de considérer « les impacts du bruit en deçà des seuils réglementaires » et de « réfléchir également aux apports de l’acoustique et de l’ergonomie » au sein des espaces de travail. À l’occasion de ce futur événement, la JNA s’est aussi engagée à révéler les résultats d’un audit. Lors de la précédente édition, un diagnostic édifiant avait alors révélé, qu’une entreprise pouvait perdre jusqu’à 45 500 euros par an à cause du bruit, 78 600 euros annuels à cause de la fatigue qui en découle, 75 900 euros chaque année dus aux espaces partagés, et aux échanges « sonores entre collègues», et 59 570 euros de pertes de productivité annuelle en raison de l’ensemble des gênes évoquées.

La JNA a par ailleurs déjà choisi le thème de sa future campagne 2018, prévue le 8 mars 2018 : Acouphènes & hyperacousie : fléau du XIXe siècle.

Plus de renseignements : http://www.sante-auditive-autravail.org/