En vidéo : IFOS 2017, un franc succès !

Détails Publié le jeudi 29 juin 2017 16:28

IFOS

L'ensemble du comité d'organisation rassemblé autour du Pr Bernard Fraysse. © BS

Le congrès de l’IFOS 2017 s’est terminé le 28 juin, après cinq jours intenses, composés de conférences, d’ateliers, de tables rondes… le tout accompagné d’une exposition industrielle impressionnante. Une véritable réussite pour la Société française d’ORL qui a organisé l’événement, sous la baguette du Pr Bernard Fraysse (voir l’interview vidéo ci-dessous).

Ainsi, l’organisation a dénombré 8 504 participants, dont environ 7 600 médecins, en provenance de 88 nations ; un record. C’est la plus importante affluence jamais enregistrée pour un congrès de l’IFOS.

À l’issue de ces cinq jours de congrès, le Pr Bernard Fraysse a accordé une interview à Audiology infos, dans laquelle il revient sur l’événement. Il se félicite notamment de l’affluence historique et de la mise en perspective de la SFORL : lors de l’assemblée générale de l’IFOS, la société française est en effet parvenue à faire adopter quelques uns de ses projets. Enfin, Le Pr Fraysse revient sur les avancées scientifiques qui ont été présentées lors des nombreuses conférences scientifiques, dans le domaine de l’audiologie.

See you in Vancouver

C’est à la Société canadienne d’ORL que reviendra la tâche ardue d’organiser le prochain congrès international d’ORL en 2021. Le dossier canadien a davantage séduit les membres de l’IFOS, qui se sont exprimés lors d’un vote, à l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 juin après-midi. Mais le vote fut serré : lors du premier tour, Vancouver a terminé ex æquo avec Buenos Aires (20 votes). Les deux villes étaient suivies de très près par Dubaï (18 votes). Un second tour a permis de départager les trois candidats et de consacrer Vancouver (30 votes contre 27 pour Dubaï et 22 pour Buenos Aires).

Passation entre les membres de SFORL et ceux de la société canadienne d'ORL. © BS

Retrouvez un dossier spécial consacré au congrès de l’IFOS 2017 dans le prochain numéro d’Audiology infos.