Phonak : 70 ans d’innovations au service des malentendants

Détails Publié le vendredi 23 juin 2017 13:05

communiqué

Le fabricant suisse fête cette année ses 70 ans !



70 ans déjà ! Le fabricant suisse d’aides auditives Phonak, fêtera 70 années d’innovations par une Journée Portes Ouvertes. Elle se déroulera le 24 juin au siège mondial de Sonova à Stäfa, en Suisse.

La firme célèbrera ainsi « sept décennies de révolutions technologiques vouées à améliorer la vie de ceux qui présentent une perte auditive en rendant hommage au dévouement de ses collaborateurs et en remerciant ses précieux clients ».



Phonak à travers l’histoire

« Depuis 1947, Phonak s’efforce de réunir les meilleurs talents pour faire tomber les barrières de la perte auditive dans le quotidien de ceux qui en souffrent, explique Thomas Lang, vice-président senior marketing de Phonak. Ce sont 70 années d’avancées majeures en innovation auditive que nous célébrons, mais aussi 70 années de persévérance et de quête d'un avenir meilleur — un avenir rendu possible par l’esprit et le dévouement uniques de nos collaborateurs, portés par la confiance de nos clients. C’est grâce à eux que nous parvenons à concrétiser notre vision d’un monde où chacun profite du plaisir d’entendre et où “la vie s’exprime” pour tous. »





Photo : Le 1er décembre 1994, Hans-Ueli Rihs, Andy Rihs et Beda Diethelm sont en route pour la Bourse suisse, où Phonak fait son entrée.



« Améliorer des vies depuis 70 ans », une source de fierté

Dans son communiqué de presse, le fabricant suisse souligne sa fierté de participer à l’amélioration des dispositifs auditifs : « Phonak propose des solutions auditives parmi les plus innovantes au monde depuis 70 ans et a marqué de son empreinte l’histoire de cette technologique à plusieurs reprises. Ainsi, en 1950, la société présente sa première aide auditive portative, suivie en 1978 du contour d’oreille (BTE) le plus puissant au monde. Puis elle transforme l’expérience auditive de ses patients en 1994 avec AudioZoom, microphone multidirectionnel révolutionnaire qui améliore la compréhension dans le bruit ambiant. En 1999, Claro voit le jour, première aide auditive entièrement numérique de la société dotée d’une technologie de traitement du signal novatrice. »



« Le nouveau millénaire confirme la position de chef de file de Phonak en termes d’innovation technologique et d’expertise auditive. En 2007, en collaboration avec l’université de Melbourne, la société élabore SoundRecover, la première technologie de compression fréquentielle. En 2010, Phonak Lyric, première et seule solution auditive 100 % invisible, pouvant être portée 24 h/24, 7 j/7, est lancée. Enfin, l’an passé, Audéo B-R, aide auditive dotée d’une batterie rechargeable lithium-ion offrant une autonomie de 24 heures* en une seule charge, fait une entrée remarquée sur le marché. Ces innovations majeures constituent le patrimoine de solutions auditives très pointues développées par Phonak dans le but de promouvoir l’épanouissement social et émotionnel. Un héritage sur lequel Phonak peut s’appuyer pour proposer les nouvelles générations de technologie auditive des 70 prochaines années. »



Un programme festif et tourné vers l’avenir !

Samedi 24 juin, Phonak va célébrer ses 70 ans lors de la Journée portes ouvertes Sonova, de 10 h à 17 h, au siège mondial de Sonova à Stäfa, en Suisse. L’occasion d’accueillir près de 8 000 visiteurs qui vont pouvoir découvrir le bâtiment, notamment les laboratoires et le centre de Recherche et Développement ou encore l’unité de production. La journée sera également marquée par le « Walk of Fame », une présentation visuelle reprenant les innovations clés de Phonak, de 1947 à nos jours.



C’est en 1947 en effet que la société zurichoise AG für Elektroakustik, qui sera ensuite rebaptisée Phonak, voit le jour. Dix-huit plus tard, Ernst Rihs se porte acquéreur d’une participation majoritaire de la société et la renomme Phonak AG. Il est rapidement rejoint par ses deux fils, Hans-Ueli et Andy Rihs qui, avec Beda Diethelm, en deviennent actionnaires à parts égales.



Un microsite — http://www.70.phonak.com/ — a été spécialement créé pour l'occasion et rend hommage à ces 70 années d’innovations. Il offre la possibilité, grâce au créateur de carte Phonak, de prendre part aux célébrations en adressant un mot de remerciement à une personne chère. Il suffit pour cela de télécharger une photo (ou de choisir un fond de carte prédéfini), de personnaliser un message et de les envoyer.



Une frise chronologique reprend également les étapes et les innovations majeures de la société depuis 1947.



« Chez Phonak, nous sommes convaincus qu’une bonne audition est indispensable à une vie épanouie. Depuis 70 ans, nous restons fidèles à notre vocation et développons des solutions auditives innovantes qui favorisent l’épanouissement social et émotionnel. Life is on »



* Résultats escomptés à pleine charge, avec jusqu’à 80 minutes de streaming sans fil. Pour en savoir plus, merci de vous référer à http://www.phonakpro.com/evidence.