Yann-Alrick Mortreuil, danseur professionnel : « L’appareillage m’a sauvé la vie »

Yann-Alrick Mortreuil ira à la rencontre des patients des centres Audio 2000 des villes de Starsbourg, Nantes, Paris et Grenoble.

Audio 2000 a présenté à la presse, le 21 juin son nouvel ambassadeur : le danseur professionnel Yann-Alrick Mortreuil.

L’artiste bien connu des fans de l’émission « Danse Avec Les Stars » est né avec une surdité dégénérative qui affecte 80% de son audition, et porte des audioprothèses depuis l’âge de cinq ans. Pour la marque, c’est aussi l’occasion de dédramatiser l’appareillage, notamment auprès des plus jeunes. Audio 2000 a en ce sens publié sur les réseaux sociaux la vidéo d’une chorégraphie inventée par le danseur. On le voit tour à tour prostré, s’élever, enchaîner les acrobaties pour enfin virevolter avec sa partenaire Emmanuelle Borne, également présente dans l’émission phare de TF1. Une danse qu’a décryptée Yann-Alrick Mortreuil : « Au début on me voit assis, dans ma bulle, renfermé sur moi-même. Cela représente l’isolement que j’ai vécu enfant. La découverte de la danse est symbolisée par les claquettes. Ce moment où j’ai ressenti les rythmiques et réalisé que ça me plaisait. Les mouvements représentent les moyens d’expression et les problèmes que j’ai eu à danser parce que je n’avais pas les appareils, et la danseuse qui arrive symbolise mon côté social car de nouveau je peux vous entendre, être avec vous ».

La première mission de ce nouvel ambassadeur sera de rencontrer les clients Audio 2000 dans plusieurs villes de France, à commencer par Strasbourg le 5 juillet 2017. Une nécessité pour le danseur de 28 ans : « l’appareillage a changé ma vie, m’a sauvé la vie. Sans quoi, j’aurais pu continuer à ne pas entendre et rester isolé dans mon monde sans aucune vie sociale».



