Audio infos édite la première édition de son supplément consacré aux implants auditifs

En France, le marché de l’implant auditif est partagé entre cinq acteurs : le Suisse Advanced Bionics (groupe Sonova), l’Australien Cochlear, l’Irlandais Medtronic, l’Autrichien MED-EL et le Danois Oticon Medical (groupe William Demant) qui a acquis le Français Neurelec il y a quelques années.

Ces cinq fabricants proposent cinq types d’implants : les implants cochléaires et du tronc cérébral (proposés par tous sauf Medtronic), les implants à stimulation électro-acoustique (Cochlear et MED-EL), les systèmes à conduction osseuse (tous sauf Advanced Bionics) et les implants d’oreille moyenne (Cochlear et Med-El).



Ce vade-mecum s’adresse aux professionnels de l’audition, audioprothésistes comme ORL, et dresse un instantané de l’offre des implants auditifs disponibles sur le marché français, sous forme de tableaux synthétiques classés par types d’implants.



Supplément Audio infos - Implants auditifs - Le Tour de l’offre :

