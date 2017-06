Rendez-vous les 1er et 2 juillet pour Les Universités d’Été de Phonak !

Détails Publié le mercredi 14 juin 2017 11:35

Événement

Rendez-vous début juillet à Lyon pour "Les Universités d'Été" de Phonak - ©Phonak

Le fabricant d’aides auditives Suisse Phonak organise les 1er et 2 juillet ses "Universités d’Été" à Lyon.

Près de 60 étudiants sont d’ores et déjà inscrits pour cet événement qui se tiendra au Mama Shelter de Lyon. Les deux journées de travail seront axées autour d’ateliers de travail, présentations, manipulations, etc. Ces journées permettront aux futurs audioprothésistes de découvrir les équipes et les solutions Phonak et « de profiter d’un moment de convivialité et de bonne humeur », des valeurs chères au fabricant suisse.



Renseignements et inscriptions :

Rendez-vous sur le site Internet Phonak : www.phonakpro.fr;

puis rubrique "Formation/événements ».



Télécharger le programme en suivant ce lien.